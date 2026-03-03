Москва
Постпред Ирана заявил, что США сделали все свои базы законными целями

Бахрейни: США сделали все свои базы и активы законными целями Ирана.

ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. Начав агрессию, США сделали все свои базы, объекты и активы законными целями Ирана, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни генеральному секретарю Конференции по разоружению ООН Татьяне Валовой, имеющемуся в распоряжении РИА Новости.

«Исламская Республика Иран постоянно предупреждала, в том числе на Конференции по разоружению, что любой акт агрессии против нее будет иметь последствия, выходящие за пределы ее границ, и поставит под угрозу региональную безопасность. Начав агрессивную войну, Соединенные Штаты сделали все свои базы, объекты и активы законными целями в контексте осуществления Ираном своего неотъемлемого и законного права на самооборону», — заявил постпред.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

