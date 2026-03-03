Постпред Ирана при ООН назвал агрессию США посягательством на мир

ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. Агрессия США — это не только нападение на Иран, но и посягательство на международный мир и безопасность в регионе, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни генеральному секретарю Конференции по разоружению ООН в Женеве Татьяне Валовой, имеющемуся в распоряжении РИА Новости.