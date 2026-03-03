Москва
Постпред Ирана при ООН назвал агрессию США посягательством на мир

Бахрейни назвал агрессию США посягательством на мир и безопасность в регионе.

ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. Агрессия США — это не только нападение на Иран, но и посягательство на международный мир и безопасность в регионе, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни генеральному секретарю Конференции по разоружению ООН в Женеве Татьяне Валовой, имеющемуся в распоряжении РИА Новости.

«Эта агрессивная война направлена не только против Ирана, это посягательство на международный и региональный мир и безопасность, на международное право и на сам Устав Организации Объединенных Наций», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что международное сообщество не должно оставаться равнодушным перед лицом таких явных нарушений.

«Генеральный секретарь ООН и Совет Безопасности несут четкую ответственность в соответствии с Уставом за самое решительное осуждение этих незаконных нападений и принятие необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности», — указал он.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

