Экс-глава MI-6 оценил вероятность смены власти в Иране

ЛОНДОН, 3 мар — РИА Новости. Смена власти в Иране в результате ударов США и Израиля маловероятна, заявил бывший глава британской разведки MI-6 Джон Сойерс.
Президент США Дональд Трамп ранее призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения военной операции США.
«Я не ожидаю, что в Тегеране произойдет смена власти и к власти придет кучка либералов. Я думаю, что этот сценарий надуманный и фантастичный», — сказал Сойерс телеканалу Sky News.
По мнению Сойерса, который возглавлял британскую разведку с 2009 по 2014 год, у властей Ирана значительные преимущества «на земле», они располагают значительным силовым ресурсом, в то время как организованной оппозиции, сплоченной вокруг своих лидеров, нет.
Сойерса также подчеркнул опасность использования военной силы без ясных целей.
«Решение президента США Дональда Трампа вывело нас на новую территорию. Сейчас мы находимся в состоянии большой неопределенности относительно того, что произойдет», — добавил он.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
