Экс-глава MI-6 оценил вероятность смены власти в Иране

По мнению Сойерса, который возглавлял британскую разведку с 2009 по 2014 год, у властей Ирана значительные преимущества «на земле», они располагают значительным силовым ресурсом, в то время как организованной оппозиции, сплоченной вокруг своих лидеров, нет.