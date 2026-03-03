Меланья Трамп впервые в истории возглавила заседание Совета Безопасности ООН

Меланья Трамп стала первой из супруг глав государств, кто выступил председателем на заседании Совета Безопасности ООН.
Первая леди США председательствовала на заседании «Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта».
Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что считает свою жену очень умной и влиятельной.
В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал жену Трампа Меланью сильнейшим оружием президента США.
