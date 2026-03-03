Москва
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана

В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана и воздушной тревоги.

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны взрывы, предположительно, от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории Израиля.

Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше