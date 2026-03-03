Москва
В Израиле объявили воздушную тревогу

Сирены сработали в окрестностях Тель-Авива.

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога в очередной раз была объявлена в Израиле. Сирены звучат в окрестностях Тель-Авива, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что засекла очередной залп ракет из Ирана в сторону израильской территории.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
