В Израиле объявили воздушную тревогу

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога в очередной раз была объявлена в Израиле. Сирены звучат в окрестностях Тель-Авива, передает корреспондент ТАСС.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что засекла очередной залп ракет из Ирана в сторону израильской территории.
