В посольстве России в ФРГ рассказали о блокировках счетов россиян немецкими банками

Немецкий политолог Александр Рар между тем добавил, что санкции против российского руководства и бизнесменов ни к чему не привели, в связи с чем Берлин начал вводить ограничения против простых россиян. По словам эксперта, немецкое правительство стремится нанести России как можно больший ущерб.