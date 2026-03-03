В посольстве России в ФРГ рассказали о блокировках счетов россиян немецкими банками

В посольстве России в Берлине рассказали «Известиям», что немецкие банки блокируют или закрывают счета россиян в превентивном порядке.
По информации диппредставительства, соответствующие действия предпринимаются, если владельцы данных счетов не могут в максимально короткий срок переподтвердить действующий вид на жительство (ВНЖ).
«На банковские учреждения накладываются дополнительные обязательства по углублённой проверке любых транзакций, предоставлению регулятору расширенного пакета документов для открытия и ведения счёта», — заявили российские дипломаты.
В издании отметили, что точное число россиян, которым пришлось с этим столкнуться, неизвестно. Ориентироваться можно лишь на статистику правозащитных организаций.
Немецкий политолог Александр Рар между тем добавил, что санкции против российского руководства и бизнесменов ни к чему не привели, в связи с чем Берлин начал вводить ограничения против простых россиян. По словам эксперта, немецкое правительство стремится нанести России как можно больший ущерб.
«Санкции Германия вводит не по экономическим или военным соображениям. Немецкое правительство собирается дальше жесточайше давить на Россию — Берлин тем самым пытается подчеркнуть солидарность с Украиной», — сказал Рар.
Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп ранее заявил, что немецкий бизнес страдает от санкций больше, чем Россия.