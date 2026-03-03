Москва
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетной атаки со стороны Ирана

Минобороны ОАЭ сообщило об отражении атаки баллистических ракет со стороны Ирана.

РИА Новости. МИНОБОРОНЫ ОАЭ СООБЩАЕТ ОБ ОТРАЖЕНИИ АТАКИ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ, ЗАПУЩЕННЫХ СО СТОРОНЫ ИРАНА.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
