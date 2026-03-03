Генсек НАТО поддержал атаки на Иран

БЕРЛИН, 3 мар — РИА Новости. НАТО хоть и поддерживает удары против Ирана, но не планирует принимать участие в военных действиях, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Нет абсолютно никаких планов, чтобы НАТО было втянуто или стало частью этого», — заявил он в интервью телеканалу ARD в Брюсселе.
При этом Рютте подчеркнул, что полностью поддерживает удары по Ирану.
«Я считаю очень важным то, что США делают здесь совместно с Израилем», — добавил он.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.