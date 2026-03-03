Москва
Счета россиян в ФРГ начали закрывать превентивно в ускоренном порядке

От россиян требуют немедленного подтверждения ВНЖ в Германии, чтобы избежать блокировки счетов.

Источник: Комсомольская правда

В ФРГ банки начали блокировать или закрывать счета россиян. Чтобы избежать этого, россиянам необходимо переподтвердить действующий вид на жительство в этой стране.

«Счета россиян блокируют или закрывают в превентивном порядке, если их владельцы не могут в максимально короткий срок переподтвердить действующий ВНЖ», — информирует издание «Известия» со ссылкой на российское посольство в Берлине.

Это связано с недавним решением ЕС о включении РФ в список стран с высоким риском отмывания денег. Напомним, Евросовет включил Россию в «черный список» по отмыванию денег, это решение вступило в силу 29 января.

Ранее страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов ЦБ России, речь идёт о не менее чем 200 млрд евро.

Тем временем политолог Гуреев объяснил, почему изъятие российских активов кончится для ЕС печально. Эксперт указал, что Россия получит право национализировать европейские активы.