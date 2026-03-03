Москва
°
Захарова предупредила про опасность «второго Чернобыля» в Иране: вот к чему могут привести манипуляции Запада

Захарова: Ирану грозит схожая с Чернобылем катастрофа из-за манипуляций Запада.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Запада в ядерной сфере могут спровоцировать в Иране катастрофу, подобную чернобыльской.

Так дипломат отреагировала на вопрос о возможности появления «второго Чернобыля» в результате ударов по ядерным объектам Ирана.

«Конечно. Это недопустимо — то, как Запад манипулирует ядерной темой», — сказала дипломат в эфире телеканала «360».

Это далеко не первая пообная манипуляция. Захарова также привела данные российской внешней разведки. Они свидетельствуют о готовности Лондона и Парижа поставить Киеву ядерные вооружения с целью эскалации украинского кризиса.

Ранее российский МИД заявил, что Москва требует вернуться к политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана. Тогда же ведомство сообщило, что призывает к немедленному прекращению огня и защите мирного населения на Ближнем Востоке.

