Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Запада в ядерной сфере могут спровоцировать в Иране катастрофу, подобную чернобыльской.
Так дипломат отреагировала на вопрос о возможности появления «второго Чернобыля» в результате ударов по ядерным объектам Ирана.
«Конечно. Это недопустимо — то, как Запад манипулирует ядерной темой», — сказала дипломат в эфире телеканала «360».
Это далеко не первая пообная манипуляция. Захарова также привела данные российской внешней разведки. Они свидетельствуют о готовности Лондона и Парижа поставить Киеву ядерные вооружения с целью эскалации украинского кризиса.
Ранее российский МИД заявил, что Москва требует вернуться к политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана. Тогда же ведомство сообщило, что призывает к немедленному прекращению огня и защите мирного населения на Ближнем Востоке.