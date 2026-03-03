Москва
Минобороны ОАЭ сообщает об отражении ракетной атаки со стороны Ирана

Системы противовоздушной обороны ОАЭ отражают новую атаку баллистическими ракетами, запущенными с территории Ирана.

Об этом сообщили в Минобороны ОАЭ.

«Системы ПВО ОАЭ в настоящее время отражают залп баллистических ракет, выпущенных со стороны Ирана», — говорится в заявлении.

Ранее Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть более десятка стран на Ближнем Востоке, в том числе и ОАЭ.

