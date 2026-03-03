Москва
CNN: у США заканчиваются запасы Tomahawk

Также подходят к концу запасы ракет-перехватчиков SM-3.

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Американские арсеналы ракет, включая Tomahawk, истощаются. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на чиновника США.

Помимо этого, запасы ракет-перехватчиков SM-3 также подходят к концу, отметил источник CNN.

