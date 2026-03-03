Москва
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы

Авиабилет из Омана в Москву обошелся российской туристке в 150 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская туристка Марина рассказала, что билет из Омана до Москвы обошелся в 150 тысяч рублей.

Первый рейс из Омана после перерыва из-за конфликта на Ближнем Востоке приземлился в «Шереметьево» в понедельник вечером. Рейс Oman Air WY 183 из Маската совершил посадку в 21.51 мск.

Женщина поделилась, что отдыхала в Дубае, но знакомые помогли бесплатно добраться до Омана.

«Билет на самолет стоил 150 тысяч», — рассказала Марина, отметив, что это цена за одного пассажира.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

