Рейсы Москва-Маскат и Москва-Абу-Даби вылетели из «Шереметьево»

Первые после перерыва рейсы Oman Air и Etihad вылетели из Москвы в Абу-Даби.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Первые после перерыва рейсы авиакомпаний Oman Air и Etihad вылетели из Москвы в Маскат и Абу-Даби, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта «Шереметьево», передает корреспондент РИА Новости.

«Рейс Oman Air WY 184 в Маскат в полете… рейс Etihad EY 844 в Маскат отправлен в 00.12», — следует из онлайн-табло.

