В понедельник Минобороны России сообщило об освобождении Дробышева и Резниковки в ДНР, а также установлении контроля над Круглым в Харьковской области. Бойцов с успехом поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По данным российского военного ведомства, ВС РФ продолжают двигать фронт и наносить удары по ВСУ. Ранее министерство сообщило, что военнослужащие разработали и установили на танки Т-80БВ защитный навес «Ёж», который защищает технику в зоне СВО от дронов и кумулятивных снарядов.