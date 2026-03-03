Освобождены Дробышево и Резниковка, Круглое под контролем: как развивается ситуация в зоне СВО

В понедельник Минобороны России сообщило об освобождении Дробышева и Резниковки в ДНР, а также установлении контроля над Круглым в Харьковской области. Бойцов с успехом поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По данным российского военного ведомства, ВС РФ продолжают двигать фронт и наносить удары по ВСУ. Ранее министерство сообщило, что военнослужащие разработали и установили на танки Т-80БВ защитный навес «Ёж», который защищает технику в зоне СВО от дронов и кумулятивных снарядов.
В понедельник, 2 марта, Минобороны России сообщило об освобождении Дробышева и Резниковки в ДНР силами группировок войск «Запад» и «Юг».
С этим успехом бойцов 252-го мотострелкового полка, 237-го танкового полка и 123-й отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести I и II степени бригады имени маршала К. Е. Ворошилова поздравил министр обороны России Андрей Белоусов.
«Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге, проявленные мужество и героизм, а также выразил уверенность, что личный состав подразделений продолжит с честью служить России, приближая победу», — говорится в сообщении МО РФ.
Параллельно подразделения войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Круглое в Харьковской области.
Помимо этого, по данным российского военного ведомства, ВС РФ успешно действуют и на других направлениях в зоне СВО.
Так, войска «Центра» закрепились на новых рубежах и нанесли огневое поражение противнику в Донецкой Народной Республике и в Днепропетровской области.
Между тем в Запорожской области военнослужащие «Днепра» поразили живую силу и технику ВСУ, а бойцы «Востока» смогли продвинуться вглубь обороны противника.
Сохраняя темп.
Согласно опубликованным Минобороны РФ данным, за прошедшие сутки потери киевского режима составили не менее 1,2 тыс. боевиков и несколько десятков единиц военной техники, в том числе иностранного производства.
Кроме того, за сутки российские ПВО перехватили 679 вражеских беспилотников, две украинские управляемые ракеты большой дальности «Нептун», три снаряда американской РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы.
Напомним, ранее в воскресенье МО РФ сообщало о более чем 1,3 тыс. выбывших из строя украинских военных. Таким образом, за два дня ВСУ потеряли свыше 2,5 тыс. боевиков.
Боевой «ёж».
Стоит также отметить, что в воскресенье Минобороны России продемонстрировало противодроновую защиту танков, разработанную бойцами на передовой.
Защитный навес «Ёж» на танке Т-80БВ.
«Военнослужащие ремонтной роты группировки “Запад” разработали и установили на танки Т-80БВ защитный навес “Ёж”. Он защищает технику от FPV-дронов и кумулятивных снарядов в зоне СВО», — говорится в сообщении ведомства.
Как пояснили в МО РФ, конструкция состоит из металлического каркаса, на котором закреплены 1,3 тыс. «веников» — расплетённых стальных тросов.
Такая защита не позволяет вражескому дрону попасть точно в цель. Даже в случае срабатывания противотанкового боеприпаса кумулятивная струя разбивается о стальные жилы и не достигает брони.
Кроме того, как можно увидеть на опубликованных Минобороны кадрах, на стволе орудия Т-80БВ закреплён так называемый противокумулятивный зонтик. Он дополнительно защищает лобовую проекцию бронемашины.
Контроль над полем боя.
Параллельно в российском военном ведомстве отмечают и успехи операторов войск беспилотных систем ВС РФ.
Так, расчёт БПЛА «Скат-350М» ивановских десантников обнаружил вражеский пункт управления дронами на правобережье Днепра в Херсонской области.
«Во время планового полёта разведчики засекли точку запуска ударных дронов ВСУ. Противник оборудовал её в одном из ангаров промышленной зоны. Координаты сразу передали артиллеристам», — говорится в сообщении МО РФ.
После этого артиллерия группировки «Днепр» точным попаданием уничтожила вражескую цель, добавили в ведомстве.
Расчёт БПЛА «Скат-350М» ивановских десантников обнаружил вражеский пункт управления БПЛА.
Напомним, БПЛА «Скат-350М» производится концерном «Калашников» и предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций «в суровых погодных условиях в широком диапазоне температур».
«СКАТ 350М» способен оставаться в воздухе до четырёх часов. Отличается высокой надёжностью и износостойкостью. Конструктивные особенности комплекса позволяют выполнять задания на разной высоте", — говорится в материалах производителя.
Между тем в МО РФ уточняют, что, помимо разведки, операторы БПЛА ВС РФ также наносят удары по врагу и обеспечивают тем самым продвижение штурмовых групп.
«Операторы ударных FPV-дронов, работая в паре с разведывательными расчётами, используют штатные средства связи для взаимодействия, каждый день выявляют и уничтожают позиции украинских боевиков и живую силу на опорных пунктах в лесополосах и строениях, обеспечивая продвижение штурмовых групп в глубину обороны противника», — сообщают в Минобороны России.
Например, как ранее информировали в МО РФ, в ходе боевой работы на Красноармейском направлении российские дроноводы выявили и уничтожили живую силу ВСУ: боевики пытались скрыться в лесополосе и в развалинах одного из строений.
«Используя эффект неожиданности, операторы нанесли точечные удары, застав врасплох противника, который не успел укрыться», — подчеркнули в российском военном ведомстве.