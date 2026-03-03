Москва
Захарова ответила на вопрос о доверии к США в свете ситуации с Ираном

Захарова заявила, что России стоит делать ставку на свои национальные интересы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ставку стоит делать на свои национальные интересы и действовать, исходя из этого, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о доверии к США в свете ситуации с Ираном.

В эфире радио «Комсомольская правда» дипломату задали вопрос о том, стоит ли доверять США после того, как Вашингтон вел переговоры с Ираном, но начал вместе с Израилем боевые действия.

«Стоит делать ставку на свои собственные национальные интересы и, исходя из этого, предпринимать соответствующие шаги. Вот это делать стоит», — сказала Мария Захарова.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

