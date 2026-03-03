Москва
Несколько объектов разрушены на афганской базе ВВС «Баграм», пишут СМИ

NYT: yесколько объектов разрушены на базе ВВС Афганистана после удара Пакистана.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Несколько объектов разрушены на афганской базе ВВС «Баграм» после удара по ней со стороны Пакистана, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки.

Ранее афганское информационное агентство Khaama press передавало, что самолеты ВВС Пакистана в ночь на 1 марта атаковали военную базу «Баграм» в афганской провинции Парван.

«По меньшей мере один авиационный ангар и два больших склада были разрушены в результате ударов в воскресенье. Все здания, ставшие целями, располагались в северной части базы ВВС», — говорится в сообщении издания.

Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы между двумя государствами — в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об «открытой войне» с Афганистаном.

