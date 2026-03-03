«У нас этого нет». В США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран

«У США нет возможности вести войну годами. В день нападения США хвастались, что смогут продолжать операцию в Иране две или три недели. Потом добавили, что, может быть, и столько времени не понадобится. Если это ваш горизонт планирования, то, на мой взгляд, это была серьезная ошибка США — признать, что у нас настолько узкое временное окно», — отметил он.
В то же время Дэвис уверен, что у американской армии не хватает ресурсов для проведения продолжительной военной операции.
«США словно говорят Ирану: растяните это дольше, чем на три недели, потому что нам будет очень трудно поддерживать достаточные запасы топлива для наших самолетов, пуль и бомб для них, ракет — зенитных, наступательных, ударных — всех этих видов вооружений. У нас просто нет такого количества, чтобы вести бесконечные боевые действия. У нас этого нет», — подчеркнул эксперт.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
