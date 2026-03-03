Москва
«У нас этого нет». В США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран

Аналитик Дэвис: США совершили ошибку при планировании операции против Ирана.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты допустили ошибку в планировании военной операции против Ирана, заявил военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«У США нет возможности вести войну годами. В день нападения США хвастались, что смогут продолжать операцию в Иране две или три недели. Потом добавили, что, может быть, и столько времени не понадобится. Если это ваш горизонт планирования, то, на мой взгляд, это была серьезная ошибка США — признать, что у нас настолько узкое временное окно», — отметил он.

В то же время Дэвис уверен, что у американской армии не хватает ресурсов для проведения продолжительной военной операции.

«США словно говорят Ирану: растяните это дольше, чем на три недели, потому что нам будет очень трудно поддерживать достаточные запасы топлива для наших самолетов, пуль и бомб для них, ракет — зенитных, наступательных, ударных — всех этих видов вооружений. У нас просто нет такого количества, чтобы вести бесконечные боевые действия. У нас этого нет», — подчеркнул эксперт.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

