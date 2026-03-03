Москва
Дмитриев прокомментировал прогулку президента ОАЭ в Dubai Mall

Дмитриев назвал прогулку президента ОАЭ в Dubai Mall сильным посланием.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал прогулку президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна и министра обороны страны Хамдана ибн Мухаммеда в торговом центре Dubai Mall «сильным посланием».

Ранее кадры прогулки первых лиц ОАЭ по торговому центру на фоне эскалации конфликта в регионе опубликовал медиаофис властей эмирата.

«Сильное послание. Устойчивые ОАЭ — одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, сосредоточенное на миротворчестве и процветании», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

