Дмитриев прокомментировал прогулку президента ОАЭ в Dubai Mall

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал прогулку президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна и министра обороны страны Хамдана ибн Мухаммеда в торговом центре Dubai Mall «сильным посланием».
Ранее кадры прогулки первых лиц ОАЭ по торговому центру на фоне эскалации конфликта в регионе опубликовал медиаофис властей эмирата.
«Сильное послание. Устойчивые ОАЭ — одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, сосредоточенное на миротворчестве и процветании», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
