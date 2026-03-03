Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Израиль нанесли удар по зданию гостелерадиокомпании Ирана

США и Израиль нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) в Тегеране, передает иранское агентство Tasnim.

Источник: Reuters

Армия обороны Израиля подтвердила, что ВВС страны нанесли удар по «центру связи». «На протяжении многих лет Иранское телерадиовещательное управление призывало к уничтожению Израиля и применению ядерного оружия. Кроме того, цензура привела к репрессиям в отношении иранского населения», — указано в сообщении ЦАХАЛа в Telegram.

Сама IRIB сообщила, что удары по Тегерану не повлекли нарушений в теле- и радиовещании. Гостелерадиокомпания Ирана продолжает работу в штатном режиме.

Арабский телеканал Al Hadath сообщает, что в Тегеране также повреждено здание Совета по определению политической целесообразности — высшего совещательного органа при верховном лидере Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше