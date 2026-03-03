США и Израиль нанесли удар по зданию гостелерадиокомпании Ирана

Армия обороны Израиля подтвердила, что ВВС страны нанесли удар по «центру связи». «На протяжении многих лет Иранское телерадиовещательное управление призывало к уничтожению Израиля и применению ядерного оружия. Кроме того, цензура привела к репрессиям в отношении иранского населения», — указано в сообщении ЦАХАЛа в Telegram.