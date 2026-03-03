Меланья Трамп поблагодарила РФ за теплый прием в Совбезе ООН

«Спасибо вам за теплый прием», — поблагодарила Меланья Трамп.
«Мы высоко ценим ваши личные усилия по данной проблематике в контексте ситуации вокруг Украины. Продолжаем поддерживать конструктивное взаимодействие по линии нашего детского омбудсмена и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в этой сфере», — подчеркнул российский постпред.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта утвердил законодательный акт, разрешающий эвакуацию детей с территорий, подверженных риску боевых действий, даже вопреки желанию их родителей.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова 11 февраля раскритиковала решение о принудительной эвакуации несовершеннолетних из районов, где ведутся боевые действия, независимо от согласия их родителей. Она выразила опасения, что нововведение способно привести к злоупотреблениям.