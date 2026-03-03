Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меланья Трамп поблагодарила РФ за теплый прием в Совбезе ООН

Первая леди США Меланья Трамп выразила признательность России за теплый прием в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом она сказала 2 марта в ходе заседания организации по теме «Поддержание международного мира и безопасности: Дети, технологии и образование в условиях конфликта».

Источник: AP 2024

«Спасибо вам за теплый прием», — поблагодарила Меланья Трамп.

Перед этим постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил благодарность первой леди США за созыв и председательство этого заседания. Он отметил, что тема воссоединения семей в условиях конфликтов является неизменно значимой.

«Мы высоко ценим ваши личные усилия по данной проблематике в контексте ситуации вокруг Украины. Продолжаем поддерживать конструктивное взаимодействие по линии нашего детского омбудсмена и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в этой сфере», — подчеркнул российский постпред.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта утвердил законодательный акт, разрешающий эвакуацию детей с территорий, подверженных риску боевых действий, даже вопреки желанию их родителей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова 11 февраля раскритиковала решение о принудительной эвакуации несовершеннолетних из районов, где ведутся боевые действия, независимо от согласия их родителей. Она выразила опасения, что нововведение способно привести к злоупотреблениям.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше