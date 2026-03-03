Москва
СМИ узнали, где служили погибшие при операции в Иране американские военные

ABC: американские военные, погибшие при операции против Ирана, служили в Кувейте.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Все шесть американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана, служили в Кувейте и ушли из жизни в результате одного инцидента, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что число погибших американских военных увеличилось до шести.

«Все шесть смертей произошли в результате одного инцидента в Кувейте», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

