Госдеп призвал граждан США срочно покинуть страны Ближнего Востока

Государственный департамент США обратился к гражданам с просьбой немедленно покинуть более десяти стран Ближнего Востока. Чиновники связали этот призыв с серьёзной угрозой для безопасности.

«Госсекретарь США Марко Рубио и Госдепартамент призывают американцев незамедлительно покинуть упомянутые ниже страны», — написала помощник госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар в соцсети X.

В перечень вошли Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Сирия, Ливан, Йемен, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Катар, Египет и сектор Газа.

Власти посоветовали американцам использовать любые доступные коммерческие рейсы и транспорт, чтобы как можно скорее уехать из этих стран.

Ранее в центральных, восточных и южных районах Тегерана раздались мощные взрывы. Поступили сообщения, что США и Израиль нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Ирана в столице.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

