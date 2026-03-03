Госдеп призвал граждан США срочно покинуть страны Ближнего Востока

«Госсекретарь США Марко Рубио и Госдепартамент призывают американцев незамедлительно покинуть упомянутые ниже страны», — написала помощник госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар в соцсети X.
В перечень вошли Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Сирия, Ливан, Йемен, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Катар, Египет и сектор Газа.
Власти посоветовали американцам использовать любые доступные коммерческие рейсы и транспорт, чтобы как можно скорее уехать из этих стран.
Ранее в центральных, восточных и южных районах Тегерана раздались мощные взрывы. Поступили сообщения, что США и Израиль нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Ирана в столице.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.