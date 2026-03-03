Билл Клинтон заявил, что не помнит, посещал ли он дом Эпштейна

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Бывший американский президент Билл Клинтон на закрытых показаниях конгресса по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна признался, что не помнит, посещал ли он дом Эпштейна, находясь на посту главы Белого дома.
В ходе слушаний, которые прошли 27 февраля, Клинтону задали вопрос, посещал ли он дом Эпштейна в должности президента США.
«Я не помню, чтобы я это делал», — отметил Клинтон. Видео допроса опубликовал комитет по надзору палаты представителей США.
Он добавил, что не считает, что подобные случаи имели место.
«Я не могу спекулировать, но все, что я могу сказать — это то, что я не помню, чтобы там бывал», — подчеркнул экс-президент.
При этом Клинтон с уверенностью констатировал, что точно никогда не посещал остров Эпштейна.
Интерес к чете Клинтон и ее связям с Эпштейном обострился на фоне публикации новых файлов из досье финансиста. Среди ранее необнародованных файлов — многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица скрыты.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.