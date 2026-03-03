Авиакомпании 3 марта масштабируют вывоз россиян из ОАЭ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские и зарубежные авиакомпании 3 марта масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ, задействовав дополнительные самолеты, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
За минувшие выходные на фоне обострения ситуации в регионе были отменены 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока, большая часть из которых — в Россию из ОАЭ и обратно.
«Третье марта: масштабирование вывоза. По словам вице-президента АТОР, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, 3 марта запланировано девять рейсов flydubai в Москву, Екатеринбург и Казань. Первый вылет — в 7.00», — говорится в сообщении в Telegram-канале ассоциации.
Отмечается, что на этих рейсах также будут вывозить клиентов туроператоров «Русский Экспресс» и Anex Tour, последний формирует списки совместно с перевозчиком.
Вечером 2 марта из «Шереметьево» вылетели рейсы Etihad Airways в Абу-Даби и Oman Air в Маскат за следующей группой пассажиров. Авиакомпания Emirates возобновит полеты в Россию 4 марта, пассажиров перебронируют на эти даты.
Как отметили в АТОР, «Аэрофлот» 3 марта выполнит три рейса повышенной вместимости в «Шереметьево» — два из Дубая и один из Абу-Даби. Самолеты отправляются в Дубай без пассажиров для последующего вывоза. На рейсы с 4 марта поданы заявки на получение слотов у авиавластей ОАЭ. В связи с отменой региональных рейсов до 8 марта пассажиров в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар доставят через Москву.
«S7 3 марта начнет вывозные рейсы из Дубая. Первый вылет — в Новосибирск в 18.00 по местному времени. Маршрут — с технической посадкой в Анталье для дозаправки. Также поданы заявки на рейсы в Москву (3−5 марта) и Новосибирск (4−5 марта)», — говорится в сообщении.
С 3 марта к вывозу пассажиров приступит и «Победа». Пассажирам, не оформившим возврат билетов и планирующим вылет, рекомендовано заполнить форму на сайте авиакомпании.
«Что делать тем, кто ждет вылета. Туроператоры гарантируют размещение в отелях на весь период ожидания. Просьба постоянно оставаться на связи — формирование списков идет в оперативном режиме. Возможны задержки в ответах из-за высокой нагрузки», — заключили в ассоциации.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>