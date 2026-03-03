Авиакомпании 3 марта масштабируют вывоз россиян из ОАЭ

Как отметили в АТОР, «Аэрофлот» 3 марта выполнит три рейса повышенной вместимости в «Шереметьево» — два из Дубая и один из Абу-Даби. Самолеты отправляются в Дубай без пассажиров для последующего вывоза. На рейсы с 4 марта поданы заявки на получение слотов у авиавластей ОАЭ. В связи с отменой региональных рейсов до 8 марта пассажиров в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар доставят через Москву.