Рубио анонсировал «более суровый» этап операции США против Ирана

Следующий этап военной операции США против Ирана станет еще «более суровым» по сравнению с предшествующими. Об этом 2 марта заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе выступления в американском конгрессе.

Источник: AP 2024

Он отметил, что наиболее серьезные удары по республике еще не были нанесены.

«Не буду раскрывать детали наших тактических усилий. Однако самые серьезные удары американскими вооруженными силами еще не нанесены. Следующий этап [операции] станет для Ирана даже более суровым, чем нынешний», — заявил Рубио.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию в Иране. Американский президент Дональд Трамп назвал ее целью защиту американского народа. Израиль и США нанесли множество ударов по военным и гражданским объектам в Иране, в том числе по школе в городе Минаб. Под удары попали крупнейшие иранские города, среди которых Тегеран. Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи погиб.

Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 4» и ударил по американским военным базам, которые есть в странах Ближнего Востока, а также по городам Израиля. Тегеран атакует страны Персидского залива. На территории самого Ирана, по данным Красного Полумесяца, погибли минимум 555 человек из-за ударов Израиля и США.

