Рубио анонсировал «более суровый» этап операции США против Ирана

Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 4» и ударил по американским военным базам, которые есть в странах Ближнего Востока, а также по городам Израиля. Тегеран атакует страны Персидского залива. На территории самого Ирана, по данным Красного Полумесяца, погибли минимум 555 человек из-за ударов Израиля и США.