Росстандарт вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки

В России с 1 апреля вводится новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки.
Согласно документу Росстандарта, теперь допускается выпекание подового хлеба овальной формы, а также белого хлеба массой менее 500 граммов. При этом раньше масса должна была быть от 0,5 кг.
В РИА Новости отмечают, что срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи, как и раньше, устанавливается не более 10 часов. А вот рекомендации по сроку реализации в розничной торговой сети, которые ранее составляли 24 часа с момента выемки из печи, были убраны из нового ГОСТа.
Документ также определяет перечень сырья, разрешённого для приготовления белого хлеба: мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, поваренная пищевая соль, питьевая вода и белый сахар. Также допускается использование пищевых добавок из функциональных классов «вещество для обработки муки», «антиокислитель» и ферментные препараты.
