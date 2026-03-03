Росстандарт вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки

В РИА Новости отмечают, что срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи, как и раньше, устанавливается не более 10 часов. А вот рекомендации по сроку реализации в розничной торговой сети, которые ранее составляли 24 часа с момента выемки из печи, были убраны из нового ГОСТа.