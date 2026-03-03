КСИР атаковал базу США «Арифджан» в Кувейте, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. КСИР атаковал военную базу США «Арифджан» в Кувейте с помощью беспилотников, передает телеканал Press TV.
«Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет, что нанес удар по контролируемой США военной базе “Арифджан” в Кувейте с помощью 10 ударных беспилотников», — говорится в сообщении.
Атака на Иран.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
