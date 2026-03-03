Москва
КСИР атаковал базу США «Арифджан» в Кувейте, пишут СМИ

Press TV: КСИР атаковал базу США «Арифджан» в Кувейте с помощью беспилотников.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. КСИР атаковал военную базу США «Арифджан» в Кувейте с помощью беспилотников, передает телеканал Press TV.

«Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет, что нанес удар по контролируемой США военной базе “Арифджан” в Кувейте с помощью 10 ударных беспилотников», — говорится в сообщении.

Атака на Иран.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

