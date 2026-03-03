Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меланья Трамп поблагодарила Россию за тёплый приём в Совбезе ООН

Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила Россию за тёплый приём в Совбезе ООН.

Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила Россию за тёплый приём в Совбезе ООН.

«Спасибо вам за теплый приём», — заявила она, председательствуя на Совбезе, обратившись к России, а также другим членам СБ.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп стала первой из супруг глав государств, кто выступил председателем на заседании Совета Безопасности ООН.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше