Меланья Трамп поблагодарила Россию за тёплый приём в Совбезе ООН

«Спасибо вам за теплый приём», — заявила она, председательствуя на Совбезе, обратившись к России, а также другим членам СБ.
Ранее сообщалось, что Меланья Трамп стала первой из супруг глав государств, кто выступил председателем на заседании Совета Безопасности ООН.
