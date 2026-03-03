В посольстве США в Эр-Рияде после взрыва вспыхнул пожар, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пожар начался в посольстве США в Эр-Рияде после прогремевшего взрыва, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
«Пожар в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва», — передает агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
