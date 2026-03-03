Москва
ЦАХАЛ ликвидировала командира «Исламского джихада» в Бейруте

Армия обороны Израиля уничтожила в Бейруте Абу Хамзу Рами — командира ливанского отделения палестинской организации «Исламский джихад». Об этом 3 марта сообщило израильское военное ведомство.

«Армия обороны Израиля нанесла удар в районе Бейрута и ликвидировала Абу Хамзу Рами, командира террористической организации “Исламский джихад” в ливанском секторе», — говорится в сообщении для прессы в Telegram-канале.

Израильские военные утверждают, что Абу Хамза Рами занимал эту должность несколько лет. По версии ЦАХАЛ, он якобы отвечал за планирование и проведение сотен террористических атак — целью становились израильские солдаты и гражданские лица.

Ранее израильская авиация ударила по южному пригороду ливанской столицы — району Дахия. По одной из версий, авиация атаковала жилой дом одного из руководителей шиитского движения «Хезболла».

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше