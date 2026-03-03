СМИ сообщили о серии загадочных землетрясений у секретной базы США в Неваде

«Серия загадочных землетрясений была зафиксирована около одной из наиболее засекреченных баз США, использовавшейся для ядерных испытаний… На протяжении десятилетий считалось, что в этой удаленной зоне военные США проводили экспериментальные испытания самолетов, а также разработки в области ядерного оружия», — пишет газета, отмечая, что речь идет о так называемом «Объекте 52», который вместе с более известной базой «Объект 51» входит в огромный испытательный комплекс в Неваде.