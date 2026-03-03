СМИ сообщили о серии загадочных землетрясений у секретной базы США в Неваде

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Серия загадочных землетрясений произошла неподалеку от американской секретной военной базы в штате Невада, известной также как «Объект 52», где раньше проводили испытания ядерного оружия, сообщает британская газета Daily Mail.
«Серия загадочных землетрясений была зафиксирована около одной из наиболее засекреченных баз США, использовавшейся для ядерных испытаний… На протяжении десятилетий считалось, что в этой удаленной зоне военные США проводили экспериментальные испытания самолетов, а также разработки в области ядерного оружия», — пишет газета, отмечая, что речь идет о так называемом «Объекте 52», который вместе с более известной базой «Объект 51» входит в огромный испытательный комплекс в Неваде.
Согласно публикации, за последние сутки сейсмологи из Геологической службы США (USGS) зафиксировали в этой области 16 землетрясений магнитудой, превышающей 2,5. В течение же прошлой недели было зафиксировано более ста землетрясений, магнитуда которых варьировалась от 1,0 до превышающей 3,0.
Газета отмечает, что серии землетрясений неподалеку от полигона ядерных испытаний произошли одновременно с началом атаки США и Израиля на Иран.
В публикации сообщается, что никаких уведомлений со стороны американских властей о возобновлении полномасштабных ядерных испытаний не поступало, поэтому землетрясения могут быть частью нормальной геологической активности в регионе. При этом отмечается, что ядерные испытания регистрируются «очень схоже» с естественными землетрясениями, даже могут повлечь за собой небольшие афтершоки.