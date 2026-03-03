Меланья Трамп поблагодарила Россию в ООН

Во время заседания, посвященного теме «Поддержание международного мира и безопасности: Дети, технологии и образование в условиях конфликта», Меланья Трамп обратилась к участникам, заявив: «Спасибо вам за теплый прием». Она подчеркнула важность обсуждаемых вопросов и необходимость совместных усилий для обеспечения безопасности детей в условиях конфликтов.