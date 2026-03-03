Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меланья Трамп поблагодарила Россию в ООН

В понедельник первая леди США Меланья Трамп выразила благодарность России за теплый прием во время заседания Совета Безопасности ООН, которое она возглавила.

В понедельник первая леди США Меланья Трамп выразила благодарность России за теплый прием во время заседания Совета Безопасности ООН, которое она возглавила. Это событие стало знаковым, так как впервые в истории супруга главы американской администрации председательствовала на заседании Совета.

Во время заседания, посвященного теме «Поддержание международного мира и безопасности: Дети, технологии и образование в условиях конфликта», Меланья Трамп обратилась к участникам, заявив: «Спасибо вам за теплый прием». Она подчеркнула важность обсуждаемых вопросов и необходимость совместных усилий для обеспечения безопасности детей в условиях конфликтов.

Заседание вызвало значительный интерес как в СМИ, так и среди дипломатов. В данный момент в состав Совета Безопасности ООН входят такие страны, как Россия, Иран, Китай, США, Великобритания, Франция и другие.

Председательство первой леди на заседании Совета Безопасности подчеркивает растущее значение роли женщин в международной политике и дипломатию. Меланья Трамп продолжает активно участвовать в обсуждении ключевых мировых вопросов, что открывает новые горизонты для взаимодействия между странами.

Ранее сообщалось, что постпред России при ООН впервые в истории пожал руку Меланье Трамп.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше