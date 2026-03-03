Меланья Трамп поблагодарила Россию в ООН

Во время заседания, посвященного теме «Поддержание международного мира и безопасности: Дети, технологии и образование в условиях конфликта», Меланья Трамп обратилась к участникам, заявив: «Спасибо вам за теплый прием». Она подчеркнула важность обсуждаемых вопросов и необходимость совместных усилий для обеспечения безопасности детей в условиях конфликтов.
Заседание вызвало значительный интерес как в СМИ, так и среди дипломатов. В данный момент в состав Совета Безопасности ООН входят такие страны, как Россия, Иран, Китай, США, Великобритания, Франция и другие.
Председательство первой леди на заседании Совета Безопасности подчеркивает растущее значение роли женщин в международной политике и дипломатию. Меланья Трамп продолжает активно участвовать в обсуждении ключевых мировых вопросов, что открывает новые горизонты для взаимодействия между странами.
Ранее сообщалось, что постпред России при ООН впервые в истории пожал руку Меланье Трамп.