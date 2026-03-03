Москва
Россиянка из Абу-Даби рассказала, где жители ОАЭ прячутся во время тревоги

Россиянка рассказала, что многие жители ОАЭ прячутся в ванной при звуках тревоги.

Источник: © РИА Новости

АБУ-ДАБИ, 3 мар — РИА Новости. Многие жители ОАЭ прячутся в ванной при звуках тревоги, рассказала РИА Новости россиянка Анна, проживающая с семьей в Абу-Даби.

«Многие просто прячутся в ванной при объявлении атаки. Гремит страшно, действительно. Особенно страшно, когда ты родитель», — рассказала Анна, работающая логопедом и педагогом предшкольной подготовки.

При этом она отметила, что СМИ достаточно достоверно освещают ситуацию и что понедельник стал первым днем, когда обстановка стабилизировалась.

«Много паникующих туристов, это понятно. Они застряли, нет почвы под ногами. Местные делятся ровно на два лагеря — бдительные, как мы, и чилловые (спокойные — ред.)», — сказала собеседница агентства.

Также она отметила, что Оман остается предпочтительным направлением для тех, кто хочет скрыться от угрозы, но это актуально только для проживающих в ОАЭ, так как мало кто готов к внезапному переезду.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

