Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане пообещали ускорить расследование крушения самолета AZAL

Комиссия постарается ускорить расследование крушения рейса AZAL в Казахстане.

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 3 мар — РИА Новости. Комиссия по расследованию крушения самолета AZAL приложит все усилия для его скорейшего завершения, заявили РИА Новости в министерстве транспорта Казахстана.

«Окончательные сроки расследования не определены, однако комиссия приложит все усилия для его скорейшего завершения», — заявили в минтрансе.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

Накануне российский вице-премьер Алексей Оверчук по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что стороны договорились о дальнейших действиях для разрешения всех проблем, которые возникли в связи с крушением самолета AZAL.

Узнать больше по теме
Алексей Оверчук: биография вице-премьера России и верного помощника Михаила Мишустина
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук бережет информацию о личной жизни, а все его интервью и комментарии касаются лишь его профессиональных интересов. Какой путь прошел вице-премьер и как сильно он связан с Михаилом Мишустиным — рассказываем в материале.
Читать дальше