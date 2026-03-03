В Казахстане пообещали ускорить расследование крушения самолета AZAL

АСТАНА, 3 мар — РИА Новости. Комиссия по расследованию крушения самолета AZAL приложит все усилия для его скорейшего завершения, заявили РИА Новости в министерстве транспорта Казахстана.
«Окончательные сроки расследования не определены, однако комиссия приложит все усилия для его скорейшего завершения», — заявили в минтрансе.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Накануне российский вице-премьер Алексей Оверчук по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что стороны договорились о дальнейших действиях для разрешения всех проблем, которые возникли в связи с крушением самолета AZAL.