Daily Mail: серия странных землетрясений произошла вблизи секретной базы США

Как отмечает Daily Mail со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), на засекреченном полигоне, который ранее использовался для ядерных испытаний, за последнюю неделю было зафиксировано более 100 сейсмических событий. Все они произошли в радиусе 80 км от полигона.