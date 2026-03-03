Запасы ракет Tomohawk у США истощаются, сообщают СМИ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ракетные запасы США, включая ракеты Tomahawk, истощаются на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
«Высокопоставленный чиновник заявил, что запасы ракет истощаются, особенно ракет Tomahawk для поражения наземных целей и истребителей-перехватчиков SM-3», — говорится в сообщении телеканала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>