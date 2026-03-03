США не предупредили НАТО об операции в Иране, заявили в МИД

«Мы хорошо знаем практику американцев, которые никогда не просят разрешения у альянса на какие-то действия. Даже если судить по формальным заявлениям, которые сделали многие лидеры, они говорили, что американцы их даже не предупредили ни о времени начала атаки, ни о самой атаке. Собственно, это свидетельствует о реальных отношениях, которые существуют в рамках этой организации», — сказал Грушко.