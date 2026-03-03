Москва
США не предупредили НАТО об операции в Иране, заявили в МИД

Грушко: США показали свое отношение к НАТО, не предупредив об операции в Иране.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. США, не предупредив союзников по НАТО об операции в Иране, показали свое истинное отношение к ним, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на совете по обороне и национальной безопасности, что Париж заранее не проинформировали о планах США и Израиля нанести удары по Ирану.

«Мы хорошо знаем практику американцев, которые никогда не просят разрешения у альянса на какие-то действия. Даже если судить по формальным заявлениям, которые сделали многие лидеры, они говорили, что американцы их даже не предупредили ни о времени начала атаки, ни о самой атаке. Собственно, это свидетельствует о реальных отношениях, которые существуют в рамках этой организации», — сказал Грушко.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

