США не предупредили НАТО об операции в Иране, заявили в МИД

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на совете по обороне и национальной безопасности, что Париж заранее не проинформировали о планах США и Израиля нанести удары по Ирану.
«Мы хорошо знаем практику американцев, которые никогда не просят разрешения у альянса на какие-то действия. Даже если судить по формальным заявлениям, которые сделали многие лидеры, они говорили, что американцы их даже не предупредили ни о времени начала атаки, ни о самой атаке. Собственно, это свидетельствует о реальных отношениях, которые существуют в рамках этой организации», — сказал Грушко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
