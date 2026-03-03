Мелания Трамп поблагодарила Россию в Совбезе ООН

Незадолго до этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил признательность первой леди США за созыв и председательство заседания. Он подчеркнул, что тема воссоединения семей в условиях конфликтов остаётся неизменно значимой, и отметил личное участие Трамп в этой проблематике, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины. Российский дипломат добавил, что Москва рассчитывает на продолжение взаимодействия.