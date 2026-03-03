Москва
Мелания Трамп поблагодарила Россию в Совбезе ООН

В зале Совета Безопасности ООН прозвучали слова благодарности от первой леди США Мелании Трамп в адрес членов Совбеза. В частности, она публично поблагодарила Россию прямо во время заседания по вопросам мира и безопасности.

Источник: Life.ru

2 марта в штаб-квартире ООН прошло заседание на тему «Поддержание международного мира и безопасности: Дети, технологии и образование в условиях конфликта». Председательствовала на нём Мелания Трамп, и в ходе выступления она отдельно обратилась к российской стороне.

«Спасибо вам за теплый приём», — поблагодарила Мелания Трамп.

Незадолго до этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил признательность первой леди США за созыв и председательство заседания. Он подчеркнул, что тема воссоединения семей в условиях конфликтов остаётся неизменно значимой, и отметил личное участие Трамп в этой проблематике, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины. Российский дипломат добавил, что Москва рассчитывает на продолжение взаимодействия.

«Мы высоко ценим ваши личные усилия по данной проблематике в контексте ситуации вокруг Украины. Продолжаем поддерживать конструктивное взаимодействие по линии нашего детского омбудсмена и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в этой сфере», — подчеркнул Василий Небензя.

Ранее Life.ru писал, что Мелания Трамп вошла в историю, став первой леди США, возглавившей заседание Совета Безопасности ООН. 2 марта она заняла председательское кресло, и в зале не осталось свободных мест — интерес к событию оказался колоссальным. В своей речи Трамп выразила соболезнования семьям погибших американских военных и назвала образование фундаментом прочного мира.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

