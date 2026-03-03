Минобороны Саудовской Аравии: посольство США в Эр-Рияде атаковали два БПЛА

Причиной взрыва и пожара в посольстве США в Эр-Рияде, предварительно, стало попадание в здание двух беспилотников.
Об этом заявили в Минобороны Саудовской Аравии.
«Посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками, согласно предварительным оценкам. В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения», — говорится в соцсети X оборонного ведомства.
Журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин между тем утверждает, что на момент атаки БПЛА в диппредставительстве никого не было, люди не пострадали.
Агентство Tasnim ранее писало, что в посольстве США в Эр-Рияде возник пожар после взрыва.