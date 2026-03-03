Клинтон считал девушек, сопровождавших Эпштейна, стюардессами

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон утверждает, что считал девушек, сопровождавших финансиста Джеффри Эпштейна во время полетов, стюардессами.
Видеозапись показаний Клинтона на слушаниях в комитете конгресса по надзору, которые прошли 27 февраля, опубликована в понедельник.
«Я никогда не видел, чтобы кто-то делал что-то не так. Я думал, это стюардессы», — завил экс-президент.
На вопрос, не смутила ли его повседневная одежда девушек, он ответил, что «не все они носят униформу на частных самолетах».
«Ну, я видел одну фотографию, на которой в зале ожидания в аэропорту одна из женщин растирает и массирует мне шею. Это все, что я видел», — сказал Клинтон в ответ на вопрос, приходилось ли ему становиться свидетелем того, как ему или другим пассажирам мужского пола когда-нибудь делали массаж молодые женщины из окружения Эпштейна.
Он также отметил, что не помнит, сколько раз ему оказывали такую услугу. По его словам, в тот день у него был «спазм шеи», поэтому он «позволил им помочь».
Ранее минюст США обнародовал список «массажисток» по делу покойного финансиста, в котором насчитывается 254 строки.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Эпштейн приглашал девушек якобы для работы массажистками, расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.