Противники операции США в Иране собираются у Белого дома

В Вашингтоне начались протесты против ударов США по Ирану.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Десятки противников американских ударов по Ирану собираются у Белого дома, чтобы выразить недовольство политикой администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.

Участники протеста, организованного рядом антивоенных организаций, начали собираться около 19.00 по местному времени (03.00 мск) рядом с парком Лафайет, обнесенным металлическими заграждениями. Протестующих не остановил даже идущий в Вашингтоне снегопад.

Как ожидается, протестующие пройдут по улицам столицы США.

Многие из участников несут с собой плакаты, призывающие к прекращению американской военной операции.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

