Клинтон заявил, что не знал, кем работал Эпштейн

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что не знал, кем работал скандально известный финансист Джеффри Эпштейн.
«Я не уверен, что знал. Для меня это никогда не было ясно. Но он мог жить на доходы от инвестирования прибыли, которую уже получил. Я знал, что он был финансистом», — сказал Клинтон на слушаниях в комитете конгресса по надзору в ответ на вопрос, понимал ли он, в чем заключалась работа Эпштейна.
Он отметил, что также не спрашивал о том, кем были его клиенты.
Комитет опубликовал видео прошедшего 27 февраля в пригороде Нью-Йорка допроса.
Интерес к чете Клинтон и ее связям с Эпштейном обострился на фоне публикации новых файлов из досье финансиста. Среди них — многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица скрыты.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.