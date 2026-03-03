Москва
Пункт управления БПЛА ВСУ в Белицком в ДНР был оборудован в школе

Российские военные обнаружили пункт управления БПЛА ВСУ в школе в Белицком.

ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. ВСУ оборудовали пункт управления БПЛА в здании школы населенного пункта Белицкое на красноармейском направлении, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем 51-й гвардейской армии российской группировки войск «Центр» с позывным «Артист».

По его словам, основная работа расчетов ведется на красноармейском направлении — в районах Родинского и Белицкого.

«В Белицком обнаружили пункт управления БПЛА в школе — они там базировались, регулярно фиксировали подвоз техники и оборудования. Мы наносили удары до тех пор, пока цель не была поражена», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что операторы беспилотных систем с применением дронов самолетного типа «Молния» уничтожили четыре точки взлета БПЛА в лесополосах. По его словам, в этих районах также выявлялись позиции запуска беспилотников с установленными антеннами и мачтами связи, которые впоследствии были поражены.

«(Число) вылетов было не ограничено, пока не поразим цель, чтобы увидели, что все — цель не актуальна больше», — добавил он.

