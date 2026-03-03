В Сети появился сайт, подсчитывающий стоимость операции США против Ирана

Ресурс ведет подсчет средств, необходимых для содержания персонала, переброшенных в регион кораблей, эксплуатируемых самолетов, а также выделяемых на другие сопутствующие расходы. Кроме того, он отслеживает число потерь вооруженных сил США.
Согласно данным сайта, США тратят на ведение боевых действий в Иране 4,4 тысячи долларов в секунду. При этом суточное содержание задействованных ВМС обходится стране в приблизительно 15,7−21,5 миллионов долларов, а ежедневные операционные расходы составляют 220 миллионов долларов.
Кроме того, портал ведет подсчет использованных ракет, бомб и уничтоженной военной техники. Так, согласно приведенной информации, потеря трех самолетов стоила Штатам 270 миллионов долларов, а нанесение ударов по Ирану обошлась в еще 538 миллионов долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
