В Сети появился сайт, подсчитывающий стоимость операции США против Ирана

В сети появился сайт, ежесекундно отслеживающий стоимость операции в Иране.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сайт под названием Cost of the Iran War («Стоимость войны в Иране»), подсчитывающий, во сколько обходится начатая 28 февраля операция США против Ирана, появился в сети, на данный момент сумма приближается к 2 миллиардам долларов США.

Ресурс ведет подсчет средств, необходимых для содержания персонала, переброшенных в регион кораблей, эксплуатируемых самолетов, а также выделяемых на другие сопутствующие расходы. Кроме того, он отслеживает число потерь вооруженных сил США.

Согласно данным сайта, США тратят на ведение боевых действий в Иране 4,4 тысячи долларов в секунду. При этом суточное содержание задействованных ВМС обходится стране в приблизительно 15,7−21,5 миллионов долларов, а ежедневные операционные расходы составляют 220 миллионов долларов.

Кроме того, портал ведет подсчет использованных ракет, бомб и уничтоженной военной техники. Так, согласно приведенной информации, потеря трех самолетов стоила Штатам 270 миллионов долларов, а нанесение ударов по Ирану обошлась в еще 538 миллионов долларов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

