Иран проводит новую ракетную атаку на объекты США в Кувейте.

Об этом сообщает агентство Tasnim.
Агентство IRIB между тем утверждает, что там уже раздаются взрывы.
Ранее Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть более десятка стран на Ближнем Востоке, в том числе и Кувейт.
В КСИР также утверждают, что в результате атаки в Дубае погибли более 40 военных США.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше