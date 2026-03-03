Москва
Иран проводит новую ракетную атаку на объекты США в Кувейте

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Агентство IRIB между тем утверждает, что там уже раздаются взрывы.

Ранее Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть более десятка стран на Ближнем Востоке, в том числе и Кувейт.

В КСИР также утверждают, что в результате атаки в Дубае погибли более 40 военных США.

