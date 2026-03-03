Москва
Туркомпании рассказали, как продлить размещения в отелях на Ближнем Востоке

Space Travel: организованным туристам проще продлить размещение в отелях в Дубае.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали, каким туристам проще всего продлить пребывание в отелях на Ближнем Востоке. Туристы, ожидающие возобновления авиасообщения, вынуждены продлевать пребывание в гостиницах. Положение отдыхающих зависит от эмирата и того, приехали путешественники самостоятельно или по путевке, сообщил РИА Новости генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

«Так, власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы запретили выселять из отелей любых туристов, которые не могут улететь домой, и все расходы взяли на себя, — сказал Мурадян. — В Дубае письмо в отели передано в мягкой формулировке — объектам рекомендовано продлить проживание гостей на первоначальных условиях».

Поэтому, по его словам, некоторые объекты размещения требовали оплаты, которую в выходные не все агенты и операторы могли перевести. «Мы рекомендуем клиентам не выселяться и связаться с туроператором, которые добиваются либо продления пребывания, либо переезд в другие гостиницы», — отметил собеседник агентства.

«Наши туристы живут в отеле, мы продляем им проживание до момента открытия воздушного пространства. Размещением занимаются и принимающие компании, и авиаперевозчики — на это брошены все силы», — рассказала ria.ru руководитель отдела Ближнего Востока туроператора «Пакс» Татьяна Цабель.

«Если был оплачен пакетный тур, то компания занимается расселением путешественников, а если они сами бронировали отель, то решают вопросы по продлению проживания самостоятельно», — подтвердили ria.ru в «Интуристе».

Самостоятельным туристам приходится решать проблемы самостоятельно, добавил Мурадян. Они могут оплатить дальнейшее пребывание в гостинице или найти более дешевый вариант размещения. Еще можно обратиться за помощью к авиакомпании, которая может выдать ваучер на проживание в гостинице и питание.

