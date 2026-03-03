Жители Израиля используют убежища двух типов

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Жители Израиля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке используют при ударах убежища двух типов — размещенные на улицах и в домах, рассказала РИА Новости жительница города Бат-Ям к югу от Тель-Авива Евгения Лебедева.
«Все стараются быть поближе к защищаемым помещениям. Это — рекомендация службы тыла», — сказала она, отметив, что у всех стоят приложения командования службы тыла с оповещениями.
По словам девушки, принцип работы приложения заключается в том, что сначала приходит предуведомление с детекцией запусков, примерно за 10 минут до подлета ракет, а прямо перед подлетом — второе уведомление, также звучат сирены на улице.
«Бомбоубежища открыты и подготовлены. Есть два типа — миклаты (уличные бомбоубежища) и мамады (безопасная комната в доме, есть в новых домах)», — отметила собеседница агентства.
Она уточнила, что рекомендации командования тыла остались прежними, только теперь к ним добавилось напоминание придерживаться протоколов безопасности «независимо, откуда идет угроза» — имеется в виду еще не вступившая в войну ливанская «Хезболлах», отметила собеседница агентства.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Ливанское проиранское движение «Хезболлах» 28 февраля заявило о полной солидарности с Ираном — его властями и народом, — после чего нанесло серию ударов по израильской территории. В ответ на это Армия обороны Израиля атаковала военные объекты движения в Ливане.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>