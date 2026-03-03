Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Израиля используют убежища двух типов

Жители Израиля используют при ударах бомбоубежища двух типов.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Жители Израиля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке используют при ударах убежища двух типов — размещенные на улицах и в домах, рассказала РИА Новости жительница города Бат-Ям к югу от Тель-Авива Евгения Лебедева.

«Все стараются быть поближе к защищаемым помещениям. Это — рекомендация службы тыла», — сказала она, отметив, что у всех стоят приложения командования службы тыла с оповещениями.

По словам девушки, принцип работы приложения заключается в том, что сначала приходит предуведомление с детекцией запусков, примерно за 10 минут до подлета ракет, а прямо перед подлетом — второе уведомление, также звучат сирены на улице.

«Бомбоубежища открыты и подготовлены. Есть два типа — миклаты (уличные бомбоубежища) и мамады (безопасная комната в доме, есть в новых домах)», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что рекомендации командования тыла остались прежними, только теперь к ним добавилось напоминание придерживаться протоколов безопасности «независимо, откуда идет угроза» — имеется в виду еще не вступившая в войну ливанская «Хезболлах», отметила собеседница агентства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

Ливанское проиранское движение «Хезболлах» 28 февраля заявило о полной солидарности с Ираном — его властями и народом, — после чего нанесло серию ударов по израильской территории. В ответ на это Армия обороны Израиля атаковала военные объекты движения в Ливане.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше