Советник Трампа рассказал, что застрял на Ближнем Востоке

Член палаты представителей Анна Паулина Луна, которую Брюзевиц также упомянул в числе помогавших, со своей стороны распространила в соцсети сообщение о том, что чиновник вылетел из Катара в Грецию. На частном самолете, который он оплатил, было еще несколько пассажиров, говорится в публикации.