Советник Трампа рассказал, что застрял на Ближнем Востоке

Советник Трампа заявил, что застрял на Ближнем Востоке после атаки США на Иран.

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Советник президента США Алекс Брюзевиц сообщил, что после начала американской атаки на Иран застрял на Ближнем Востоке.

Как заявил чиновник, он путешествовал по Ближнему Востоку, но обострение вокруг Ирана оставило его «блуждать в хаосе».

«Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал», — рассказал Брюзевиц в соцсети Х.

Чиновник поблагодарил за помощь руководство Катара и Саудовской Аравии, а также Белый дом, сообщив, что уже находится в Европе.

Член палаты представителей Анна Паулина Луна, которую Брюзевиц также упомянул в числе помогавших, со своей стороны распространила в соцсети сообщение о том, что чиновник вылетел из Катара в Грецию. На частном самолете, который он оплатил, было еще несколько пассажиров, говорится в публикации.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

