Советник Трампа рассказал, что застрял на Ближнем Востоке

Как заявил чиновник, он путешествовал по Ближнему Востоку, но обострение вокруг Ирана оставило его «блуждать в хаосе».
«Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал», — рассказал Брюзевиц в соцсети Х.
Чиновник поблагодарил за помощь руководство Катара и Саудовской Аравии, а также Белый дом, сообщив, что уже находится в Европе.
Член палаты представителей Анна Паулина Луна, которую Брюзевиц также упомянул в числе помогавших, со своей стороны распространила в соцсети сообщение о том, что чиновник вылетел из Катара в Грецию. На частном самолете, который он оплатил, было еще несколько пассажиров, говорится в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>